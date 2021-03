Última homenagem a Maria José Valério em Alvalade

Cerca de meia centena de sportinguistas anónimos fizeram questão de deslocar-se este sábado ao Estádio José Alvalade para prestar uma última homenagem à intérprete da Marcha do Sporting, Maria José Valério, falecida na quarta-feira, devido ao Covid-19. Fizeram-no à distância, já que a cerimónia semi-privada, apenas com a presença de familiares e elementos dos órgãos sociais do clube, que decorreu na Praça do Centenário, não foi aberta aos populares nem à comunicação social.





Antes de recolher ao local da cerimónia, o carro funerário que transportou os restos mortais da cantora, precedido por dois batedores da PSP, deu uma volta completa ao Estádio José Alvalade, recebendo aplausos dos sportinguistas presentes. Quanto à cerimónia, que contou com representes dos três órgãos sociais, foi simples, mas cheia de simbolismo. Foi cumprido um minuto de silêncio, findo o qual, se ouviram palmas, que antecederam os acordes da Marcha do Sporting, tocada no sistema sonoro do estádio.Cá fora, havia camisolas e cachecóis do Sporting e lágrimas de alguns adeptos e adeptas. Lá dentro, Rogério Alves, Frederico Varandas, João Teives Henriques, Maria Serrano, Francisco Salgado Zenha, Alexandre Ferreira, André Cymbron e José Costa Pinto faziam as honras da casa, uma casa que foi a de Maria José Valério, durante mais de oito décadas e meia de existência.Terminada a cerimónia, mais lágrimas, mais aplausos e, de novo, a Marcha do Sporting, quando o carro fúnebre abandonou as instalações, em direção do Crematório de Cascais, em Alcabideche, onde a senhora da madeixa verde e as unhas da mesma cor foi cremada, às 18 horas.