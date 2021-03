20 de março de 2021 será certamente um dia que o luso-angolano Dário Essugo jamais esquecerá. Afinal de contas, aos 16 anos - celebrados há uma semana -, o jovem médio teve a chance de atuar pela equipa principal do Sporting, ao ser lançado por Rúben Amorim aos 84 minutos diante do V. Guimarães. E acabou mesmo por fazer história.





É que Essugo superou todos os recordes, ao tornar-se no jogador mais jovem da história a atuar na equipa principal dos leões, superando Santamaria (16 anos, 11 meses e 12 dias), Marco Caneira (17 anos e um dia) e, mais recentemente, Joelson Fernandes (17 anos, quatro meses e três dias).Olhando a outros craques da história do leão, Dário Essugo pode dar-se ao luxo de dizer que superou largamente nomes históricos como Figo (17 anos, 4 meses e 27 dias), Paulo Futre (17 anos, 5 meses e 29 dias), Cristiano Ronaldo (17 anos, 6 meses e 9 dias) ou Ricardo Quaresma (17 anos, 10 meses e 16 dias). Curiosamente, neste duelo com o V. Guimarães do outro lado estava precisamente este último... 20 anos mais velho do que no dia da estreia.