Um, dois, três, quatro, cinco: Leões devoram prémios da Liga em abril

Poucos dias depois da conquista do título nacional e da receção na Câmara Municipal de Lisboa, o plantel do Sporting foi, este sábado, de novo premiado, desta feita com... cinco distinções da Liga relativas ao mês de abril: Adán (melhor guarda-redes), Coates (melhor defesa e melhor jogador), Palhinha (melhor médio) e Rúben Amorim (melhor treinador).





A começar pelo setor recuado, Adán optou por privilegiar o coletivo, apontando um "prémio para todos e pelo ano que fizemos", ao passo que o capitão Coates salientou o seu "orgulho por receber estes prémios". Já Palhinha voltou a colocar a tónica na equipa: "Quero agradecer a todos os que votaram em mim e principalmente a todos os meus colegas que me ajudaram a conquistar este prémio."E como onde vai um... vão mesmo todos, Rúben Amorim fez questão de receber a sua distinção ladeado pela restante equipa técnica. "Obrigado aos treinadores que votaram e em especial à equipa técnica, que sem eles não era possível, são muito bons no que fazem, parabéns a eles", sublinhou, rematando com uma garantia: "Mereceram o campeonato".