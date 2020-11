«Um lugar na Champions de 2021/22 seria como um título para o Sporting»

Fernando Mendes: "Objetivo só com reforços de vulto"





"Temos de esperar até dezembro e, conforme a tabela, fazer aquisições. Para esse objetivo só com reforços de vulto, um ponta-de-lança e dois centrais. Um lugar na Champions era excelente. Os miúdos estão muito bem, mas os adeptos não podem embandeirar em arco.""Não vejo o Sporting como candidato ao título. Pode lutar por um lugar na Champions. Na vida não há impossíveis, muito menos no Desporto, mas não me parece provável que seja campeão. Benfica, FC Porto e até Sp. Braga têm uma maior estabilidade.""Um lugar na Champions de 2021/22 seria como um título. É isso que se pode pedir ao Sporting. Ser campeão… Ainda é cedo. Viemos de um jogo péssimo, com o Gil Vicente, e passámos para um muito bom, com o Tondela. Falta perceber se há, ou não, consistência."