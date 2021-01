Um protesto silencioso em nome de Nuno Mendes e Sporar

O Sporting disputou o jogo sob protesto pelo facto de não ter sido autorizado a utilizar Nuno Mendes e Sporar. Os leões informaram a Liga desta decisão, e fizeram questão de não participar em nenhuma das cerimónias agendadas em sinais de protesto.

O primeiro sinal de que tudo não estaria normal foi dado logo no aquecimento. As mascotes do FC Porto e da Liga surgiram no relvado, já o popular Jubas, apesar de se ter deslocado a Leiria, acabou por não comparecer no estádio. Segundos depois foi visível novo sinal da revolta dos leões quando o onze não tirou a fotografia frente ao placard com o nome do patrocinador da prova.

O último protesto revelou-se no final...pelo silêncio. Treinadores e jogadores não prestaram declarações à comunicação social...Só o presidente deu voz à revolta do grupo.