Uma centena contesta Frederico Varandas

A manifestação organizada nas imediações do Estádio José Alvalade para pedir a demissão do presidente Frederico Varandas registou cerca de uma centena de manifestantes.





Os presentes levaram uma tarja com a mensagem "Demissão para unir", e entoaram o cântico "E oh Varandas o que é que fazes aqui" que tem sido entoado nos últimos jogos pelos elementos das claques do clube leonino.Após esta ação de protesto, os manifestantes deslocaram-se ao Pavilhão João Rocha para assistir ao jogo de voleibol Sporting-Clube K que se iniciou às 15 horas.