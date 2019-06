Umaro Baldé reforça Rangers

Em fim de contrato com o Sporting, Umaro Baldé já é jogador do Glasgow Rangers. O médio, de 16 anos, assinou por duas épocas com o clube escocês e os leões asseguraram 20% de uma futura venda.





Baldé saiu protegido por uma cláusula antirrivais que o impede de se transferir para Benfica ou FC Porto. Em 2018/19, fez quatro jogos nos juvenis.