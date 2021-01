Unilabs contactou DGS por causa dos "falsos positivos" do Sporting

A Unilabs enviou esta manhã um email à Direção-Geral de Saúde a confirmar que é "solidária" com a decisão do médico do Sporting em considerar falsos positivos os testes a Nuno Mendes e Sporar, no dia 13.





sabe que a comunicação do laboratório para a DGS foi feita hoje, com conhecimento também para a Autoridade Regional de saúde de Alcochete. Em momento algum a Unilabs assume que se trataram de falsos positivos, mas o laboratório considera legítima essa leitura dos médicos do Sporting, perante os resultados negativos obtidos a posteriori.Tanto Nuno Mendes como Sporar ainda aguardam os resultados de uma nova bateria geral de testes realizada pelo plantel do Sporting esta manhã na Academia para terem a certeza se podem ir a jogo mas, salvo resultado positivo nesta nova despistagem, ambos poderão estar ao dispor de Rúben Amorim na final da Allianz Cup, frente ao Sp. Braga, marcada para este sábado em Leiria.Em consequência do e-mail enviado esta manhã pela Unilabs, a DGS vai retirar o nome dos dois jogadores do Sporting da plataforma de registo nacional de cidadãos infetados pela Covid-19.Os leões denunciaram o caso na segunda-feira, após terem feito testes complementares noutros laboratórios. Aguardavam desde essa altura por uma comunicação da Unilabs para a DGS. A própria autoridade nacional de saúde esperava desde quarta-feira por informação do laboratório.Pelo meio, o Sporting decidiu avançar com uma queixa na Ordem dos Médicos contra o diretor médico da Unilabs, António Maia Gonçalves. O laboratório resistiu em assumir o erro, mas já tinha reconhecido junto do Sporting que os testes a Nuno Mendes e Sporar eram falsos positivos. Faltava que o fizesse junto da DGS, o que aconteceu apenas na manhã desta quinta-feira, apurouNuno Mendes e Sporar falharam o jogo com o Rio Ave devido aos testes falsos positivos. Acabaram igualmente por ficar fora da meia-final da Taça da Liga com o FC Porto, a despeito de não estarem positivos à Covid-19, pois a DGS não autorizou que ambos fossem utilizados, sem ter na sua posse uma comunicação oficial e direta da Unilabs. Algo que o Sporting tinha desde segunda-feira, véspera do jogo.