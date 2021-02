Utilização de João Palhinha no Sporting-Benfica nas mãos de Rúben Amorim

João Palhinha poderá ser utilizado no Sporting-Benfica desta noite (21h30), caso Rúben Amorim assim o entenda. A decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, que suspendeu o castigo de um jogo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, abre caminho à utilização do jogador no dérbi.





Rúben Amorim: «Palhinha? Era incapaz de tirar o jogador que fez o treino de hoje nessa posição» Rúben Amorim: «Palhinha? Era incapaz de tirar o jogador que fez o treino de hoje nessa posição»

sabe que o centro-campista, aliás, já se encontra na Academia de Alcochete, tendo sido chamado à última da hora. No entanto, é certo que Palhinha não começará de início como, aliás, o próprio treinador verde e branco garantiu ontem na conferência de imprensa.Amorim, de resto, dadas as movimentações do último dia de mercado, não irá contar com Borja e Sporar e chamou mesmo dois jovens ao lote de convocados