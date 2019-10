Vaias e agressões em Alverca

Se o ambiente em torno da equipa do Sporting já era tenso antes do jogo de ontem, a eliminação da Taça de Portugal fez aumentar - e de que maneira - o tom da contestação, tanto que ninguém foi poupado pelas claques afetas aos leões. Para além das vaias ao plantel e, em especial, a Frederico Varandas, no exterior do estádio registaram-se agressões entre adeptos afetos aos dois clubes, o que obrigou à intervenção da força policial.

A insatisfação da massa associativa do Sporting apenas escalou após o apito final de Luís Godinho, dado que, ao longo do jogo, o apoio aos jogadores foi constante, apesar da desvantagem. Contudo, o apito final e consequente eliminação da Taça de Portugal precipitou a ira das claques, posicionadas à frente da zona de acesso aos balneários. Nesse momento, os jogadores (Luís Maximiano, lavado em lágrimas, era o mais desolado) e equipa técnica do Sporting fizeram um compasso de espera antes de descerem o túnel e, ainda que a alguns metros de distância, ficaram frente a frente com os adeptos, a quem endereçaram palmas. Em resposta, foram brindados com... assobios, cânticos de protesto e foram também atiradas algumas cadeiras, sem que alguma atingisse qualquer responsável leonino.

Imagens lamentáveis

A tensão aumentou no exterior do estádio, altura em que adeptos com adereços de ambos os clubes se envolveram em confrontos. Um repórter de imagem foi mesmo atingido ao soco e teve de receber assistência médica.