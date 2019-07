Depois do encontro da véspera frente ao Rapperswil-Jona, o Sporting regressou aos trabalhos nesta quinta-feira de manhã, em Freienbach, num treino que contou com a presença de Valentin Rosier pela primeira vez no relvado.O reforço francês, contratado do Dijon neste mercado de transferências, realizou corrida juntamente com um preparador físico e deu mostras de estar cada vez mais próximo da reintegração total no grupo de trabalho.Com Battaglia ainda em reabilitação (ficou no hotel), Marcel Keizer também não contou com Jovane e Ivanildo, ambos com ligeiros problemas físicos: ambos com mialgia. Já Ristovski segue com a recuperação do traumatistmo do calcanhar esquerdo.Neste estágio em solo suíço, o Sporting vai ainda realizar mais um particular. No sábado, os leões defrontam o St. Gallen, emblema do primeiro escalão do futebol helvético.