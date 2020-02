Valor do plantel do Sporting sofre ‘abate’

As transferências registadas permitiram equilibrar as contas mas, por outro lado, o valor do plantel leonino também registou uma desvalorização significativa. Em 31 de junho de 2019, o total dos jogadores estava avaliado num valor bruto de 142 milhões de euros e, de acordo com o documento ontem divulgado, o valor bruto atual ronda os 110 milhões de euros.





Convém assinalar que estas contas ainda incluem a venda do passe de Bruno Fernandes para o Manchester United, já durante o mês de janeiro. Como é natural, os 55 milhões de euros (mais 25 milhões por objetivos) têm um impacto positivo nas contas, mas o valor do plantel vai voltar a descer.