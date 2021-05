«Vamos com garra, já estamos perto»: a mensagem da mãe de Cristiano Ronaldo para o Sporting

Faltam quatro jornadas para o fim e o Sporting tem nesta altura 6 pontos de vantagem em relação ao 2.º classificado, o FC Porto. Esta quarta-feira, às 21h15, há jogo em Vila do Conde com o Rio Ave e não têm sido faltado mensagens de incentivo à equipa leonina. Como habitual, Dolores Aveiro já deixou uma nas redes sociais.





A festa em casa da mãe de Ronaldo depois da vitória do Sporting A festa em casa da mãe de Ronaldo depois da vitória do Sporting

A carregar o vídeo ...

"Boa sorte Sporting. Vamos com garra, já estamos perto. Juntos somos mais fortes", escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo, que no último jogo festejou a preceito o triunfo com o Nacional.Dolores Aveiro é uma fanática sportinguista e apoia um eventual regresso do craque a Alvalade como Record avançou terça-feira.A possibilidade de CR7 voltar a vestir de verde e branco é, na verdade, bem mais real do que seria de esperar ainda há pouco tempo. E para isso contribuem vários fatores, embora o mais importante de todos continue a ser a vontade de Ronaldo. O desejo já existia antes e pode agora ficar reforçado por um conjunto de circunstâncias, como a crescente proximidade ao clube, a outros níveis que não o desportivo, o claro apoio da família para um eventual regresso a Lisboa e ao clube do coração e, não menos importante, obviamente, as próprias condições do mercado de transferências