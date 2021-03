Vancouver Whitecaps oficializa contratação de Bruno Gaspar

Bruno Gaspar já é reforço do Vancouver Whitecaps. O emblema da Major League Soccer (MLS) anunciou no Instagram a chegada do defesa do Sporting. "Um lateral experiente com pedigree europeu", pode ler-se.





O luso-angolano vai, assim, rumar à MLS, onde ficará, pelo menos, até ao fim de 2021 como contemplará no contrato de empréstimo. Estará também incluída uma opção de compra de 1,5 milhões de euros, apurou