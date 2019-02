Vancouver Whitecaps piscam o olho a Montero

Com contrato com o Sporting até final da temporada, Fredy Montero poderá estar a viver os seus últimos tempos enquanto jogador dos leões e a possibilidade de rumar a outras paragens na próxima época começa a ganhar força. Um possível destino é a Major League Soccer, campeonato no qual o colombiano jogou e deixou marca positiva. Primeiro atuou nos Seattle Sounders, entre 2011 e 2014, e depois Vancouver Whitecaps, em 2017, um clube ao qual poderá agora voltar.O cenário foi levantado esta quinta-feira pela rádio canadiana TSN1040 numa entrevista com o treinador lusodescendente Marc Dos Santos, o qual em resposta admitiu que tal cenário é "possível". Ainda assim logo depois o técnico aproveitou para 'defender': "É um jogador do Sporting. Já atuou no Vancouver Whitecaps. Se gosto dele? Sim, gosto!".