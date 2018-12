VAR limitado por câmara avariada no golo anulado a Bas Dost

O Sporting teve um golo anulado ao minuto 18, marcado por Bas Dost. O lance acabou por ser invalidado pelo árbitro Fábio Veríssimo por indicação do seu auxiliar, Paulo Soares, que considerou que Diaby estava em posição irregular quando cruzou para o holandês.

Os jogadores leoninos ficaram de imediato a protestar e, durante alguns instantes, o juiz de campo ficou à espera de indicações do VAR, mas acabou por manter a decisão, uma vez que a câmara do fora-de-jogo do ataque dos leões na primeira parte encontrava-se avariada.

Desta forma, foi impossível a Hugo Miguel e Ricardo Santos, que estavam na Cidade do Futebol, dissiparem as dúvidas relativas à posição do maliano.

No final da partida, o especialista em arbitragem da Sport TV, Pedro Henriques, revelou que os técnicos presentes no estádio substituíram a câmara.