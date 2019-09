Varandas: «Alguém iria despedir um treinador que tinha vencido duas taças?»

Em entrevista à Sporting TV, Frederico Varandas abordou a decisão de avançar para o despedimento de Marcel Keizer, considerando que, apesar da saída do técnico, o holandês cumpriu a sua missão, especialmente porque aceitou rumar aos leões num período complicado."Tal como ontem disse, entendemos que o ciclo de Marcel Keizer fechou-se. Mas é importante também e justo, inteiramente justo, relembrar como o clube estava em novembro. Olho não só para o lado financeiro. Quando me perguntam: "presidente, olhe o treinador A, B ou C," é muito importante que as pessoas percebam que nenhum clube treinador quer vir para um clube com essa instabilidade e Marcel Keizer mesmo com essa instabilidade aceitou este desafio e cumpriu a sua missão. Num ambiente difícil, num contexto difícil consegue vencer dois títulos importantes. Um último extremamente importante e simbólico. Tínhamos a expectativa que continuasse a crescer", considerou o presidente leonino."A final da Supertaça magoou-me muito e a confiança em Marcel Keizer baixou e isso sentiu-se a passar ao grupo. A equipa do Sporting tanto podia fazer um jogo bom, como um jogo muito mau. Nós decidimos que era altura de fechar esse ciclo. Todos falam sobre os timings, primeiro a decisão não teve a ter com o resultado com o Rio Ave, foi uma decisão ponderada depois da Supertaça. E muitos dizem: 'Para isso, devia ter saído no final da época'. Mas aí eu pergunto: Mas alguém iria despedir um treinador que tinha acabado de vencer uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal naquelas condições? Alguém? Tenho a certeza que não", frisou."Se há coisa que não abdicamos, é do rumo deste projeto. A estratégia e o rumo não dependem de um treinador. Aposta forte na formação com recurso a contratações cirurgicas para além da formação. Esta é a nossa linha. A estrutura está montada, altamente profissional com um rumo e uma estratégia"