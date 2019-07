Varandas antecipou regresso

Ao contrário do que estava inicialmente previsto, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, não assistiu ao encontro com o St. Gallen. Devido a assuntos relativos à gestão corrente do clube, o líder leonino foi obrigado a antecipar o regresso a Lisboa por algumas horas.





O médico, de 39 anos, só chegou à Suíça na passada quarta-feira, após ter participado numa reunião de trabalho em Manchester com diretor para o futebol do City, Txiki Begiristain.Após ter assistido ao jogo com o Rapperswil, o dirigente leonino ainda manteve uma reunião com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Ontem, por razões profissionais, acabou por ser obrigado a antecipar o regresso.