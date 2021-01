Varandas anuncia que Sporting vai apresentar queixa contra a UNILABS

Frederico Varandas avançou, esta terça-feira, no final do encontro entre Sporting e FC Porto - que terminou com um triunfo leonino por 2-1 -, que os leões vão avançar com uma queixa na Ordem dos Médicos sobre o diretor clínico da UNILABS.

Em causa, está o erro do laboratório nos resultados dos testes PCR a Nuno Mendes e Andraz Sporar, jogadores que apresentaram resultados "falsos positivos" e que ficaram privados da sua utilização nos duelos frente a Rio Ave (Liga NOS) e FC Porto (Allianz Cup).

"No meio disto há só um pormenor que eu não tolero e nem admito. Podem dizer que o Sporting joga mal ou que joga pouco, mas há uma coisa que não admito: porem em causa a honestidade do corpo clínico e dos médicos que trabalham no Sporting. Vamos fazer uma queixa na Ordem dos Médicos do diretor clínico da Unilabs que, infelizmente, li eu que disse que não havia problema nenhum e que nem sequer tinha sido contactado. Pena que temos um e-mail às 17 horas de hoje desse mesmo senhor. Volto a dizer, eu não negoceio valores, sejam presidentes, colegas, seja quem com for. Por fim, que já é tarde, vou abandonar este patético mundo de Covid, porque dentro de poucas horas vou entrar num banco durante 24 horas para tratar doentes de Covid reais", atirou.