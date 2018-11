Varandas ao lado do secretário de Estado do Desporto

O ambiente saudável entre os clubes passou também pelo camarote do Fontelo. Frederico Varandas, presidente dos leões, assistiu ao jogo ao lado de António Loureiro, líder do Lusitano, com quem foi partilhando as emoções do jogo. Bem perto esteve também João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto - cujo Governo aprovou recentemente uma lei que aperta o ‘cerco’ às claques - e Francisco Neto, selecionador de futebol feminino, ambos com raízes no distrito de Viseu.

O espaço foi pequeno para todos os convidados de honra, onde se incluiu também Hugo Viana, diretor para as relações internacionais e que a partir de janeiro será diretor desportivo do Sporting.

Embate especial

De coração dividido esteve Carlos Lopes. O ex-campeão olímpico nasceu em Vildemoinhos, onde começou a aventura no atletismo que o conduziu a uma vida com a camisola do Sporting. "O Lusitano é o meu amor porque foi a terra que me viu nascer. O Sporting viu-me crescer para um nível mundial. São dois grandes clubes e hoje [ontem] ganhou a melhor equipa", frisou Carlos Lopes.