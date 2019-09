Varandas: «Ao primeiro desaire lá saem os esqueletos do costume...»

Confrontado com as críticas de que tem sido alvo, Frederico Varandas foi bastante diretor na abordagem, aproveitando a oportunidade para elencar tudo aquilo que já foi feito pela sua direção."Vamos responder curto e grosso. Contestação? Depois daquilo que fez e daquilo que fizemos? Necessidades de tesouraria? 100 milhões. Feito. Empréstimos obrigacionistas? Feito. Operação de contratualização com a NOS? Feito. Dois títulos? Repito: dois títulos. Feito. Aposta na academia? Equipa de sub-23. Com o talento que temos de miúdos a jogar à bola. Ao primeiro desaire, contestação? Os sportinguistas não são estúpidos. Ao primeiro desaire lá saem os esqueletos do costume. Mas mais interessante: só saem nos desaires. Lá vêem esses esqueletos. Mas nenhum deles todos, não vi uma palavra quando ganhámos a Taça da Liga e da Taça de Portugal. Meus senhores, eu tenho muitos defeitos mas estúpido não sou. Estas pessoas sem humildade democrática nenhuma, intitulam-se porta-vozes do Sporting da desgraça. Contestar o trabalho desta direção, ou não percebe nada de futebol ou é intelectualmente desonesto", começou por apontar o líder do clube de Alvalade."Quando falam do fosso do Sporting para os rivais, existe? Sim. Mas fui eu que criei? Fomos nós que criámos? Esta nova geração? O que eu vejo do Sporting são 18 anos… Eu não vim agora para o Sporting. Eu nasci Sporting. Eu amo o Sporting. Eu sempre paguei a minha gamebox. Eu cresci nestes 18 anos a ver estes senhores a gravitar ao lado do Sporting. Nós saímos deste fosso a trepar, com muito esforço. É difícil? É. Com muita gente a puxar para baixo? Sim. Dói? Dói. Mas continuamos a trepar, quer eles queiram, quer não. Sabe como conseguimos? Olhamos para os nossos números dos nossos rivais como o Benfica, que fazem 900 milhões de vendas em 10 anos e nós fazemos 400. Como é que se faz isso? Com trabalho e com competência. Uma equipa de sub-23 com média de idade de 18 anos é isto que nos vai dar ferramentas para o futuro. Dizer que são do Sporting e que batem no peito quando se ganham os jogos? Não… é preciso trabalho e respeito. É isso que esta direção está a fazer todos os dias. Temos de sair do fosso. Isto obriga-me a chocar com alguém mas não me importo. Se tiver que optar, opto sempre pelos meus valores, foi isso que me ensinaram em casa.""Rigor financeiro e manter o nosso rumo: manter aposta na formação. Já ouvi muitas vezes: 'Presidente o caminho que está a fazer é o certo, mas no futebol às vezes não há tempo e é um caminho de pedras que tem de passar'. E sobre isto vou-lhe dizer: do caminho das pedras não tenho medo nenhum. Já tive de andar em pedras, em lama, até já tive de andar a dispararem sobre mim e nunca abdiquei de andar, desde que eu acredite que aquele é o caminho. E este é o rumo para o Sporting. Este é o caminho que o Sporting vai fazer. Sobre o tempo: se não houver tempo, é porque a direção não teve tempo. Porque não existe outro caminho que não seja este. Apostar na formação, naquilo que éramos melhores, voltar a vender jovens jogadores, metê-los na equipa A e fazer sempre mais e mais e mais.""Para mim, humildemente, é positivo. Um clube que estava estrilhaçado. Os melhores cinco jogadores tinham rescindido, sem nenhuma recompensa financeira para o clube. 42 milhões só a clubes que ninguém pagou para trás. O empréstimo obrigacionista e os contratos de imagem da NOS, a somar isto tudo, conseguimos resolver três processos de rescisão, ficamos em 3.º lugar e ganhámos dois títulos. Foi uma época muito positiva. Há que olhar com muita seriedade para aquilo que foi os últimos 20 anos do Sporting. A nível de títulos foi a melhor época dos últimos 17 anos."O melhor? A seguir à final da Taça de Portugal. Quando andava na rua e via o orgulho dos sportinguistas. O pior? O dia da Supertaça.""Já me disseram 'Frederico estás no cargo mais difícil como existe em Portugal, mais do que primeiro ministro'. O Sporting está muito mais governável. A situação financeira está muito melhor do que estava em setembro de 2018. Não está ideal. Limita-nos? Sim. Daquilo que recebemos, 42 foram só para resolver coisas do passado. Estamos melhores, não temos a situação ideal. Somos um clube vendedor. Temos de criar talento de forma a alavancar o clube"