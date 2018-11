Varandas apela aos sócios e frisa "momento crucial": «Acreditem no Sporting investindo nele»

Frederico Varandas apelou aos sócios para que subscrevam as obrigações da emissão lançada pelo Sporting, cujo prazo termina na próxima quinta-feira (22 novembro), sublinhando tratar-se de um momento importante para as finanças da SAD."Queremos que os sportinguistas digam presente, tal como hoje fizeram. Tenho a certeza que vão dizer que sim a um importante momento de afirmação do Sporting, acreditando no clube e investindo no clube. É um momento crucial que o Sporting tem na quinta-feira e tenho a certeza que os sportinguistas vão dizer que sim", afirmou o presidente verde e branco à Sporting TV, ao intervalo do encontro com o Benfica, para a Liga dos Campeões de futsal.Recorde-se que o Sporting lançou uma emissão obrigacionista a três anos no valor de 30 milhões de euros e com uma taxa de juro de 5,25%.Relativamente ao encontro, Varandas destacou a envolvência e a organização desta fase da prova por parte dos leões: "É a sétima vez que o Sporting organiza este tipo de provas e isso mostra o prestígio na organização. Esta não faltou à regra, pois foi especialmente bem organizado. Está tudo a correr nos conformes, com os sportinguistas a aderir, com educação e civismo. Somos um clube que domina o futsal português e queremos também dominar na Europa. É um sonho que perseguimos e achamos que será desta. É um pavilhão lindíssimo, com um público que faz este espectáculo. E depois há um Sporting-Benfica, que até no berlinde tem emoção... São dois grandes clubes e é uma maravilha assistir a um espectáculo assim"