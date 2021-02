Varandas: «Arrogância e bazófia é meio caminho para a derrota e vitamina para os rivais»

O Sporting venceu em Barcelos e reforçou a liderança da Liga NOS. A equipa de Rúben Amorim tem agora 8 pontos de vantagem face ao segundo classificado, FC Porto, mas o presidente leonino recusa euforias.





"Foi uma vitória muito importante. Estamos muito contentes com lugar que o Sporting ocupa, mas com consciência que estão em disputa 48 pontos. Temos 11 pontos de vantagem para o lugar de acesso direto à Champions. É muito positivo, mas ainda não ganhámos nada. Se a força é uma qualidade importantíssima, a inteligência é ainda mais", começou por referir, aos microfones da Sporting TV."Quero fazer um apelo a todo o Sporting. O Sporting tem sempre de respeitar os seus rivais, porque eles têm muita força dentro e fora de campo e é um erro histórico não o fazer. Arrogância e bazófia é meio caminho para a derrota e uma vitamina extra para os rivais. O Sporting tem de continuar como tem feito até aqui. Sérios, competentes, implacáveis dentro de campo e com a humildade dos gigantes", acrescentou Frederico Varandas.