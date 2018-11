Varandas assobiado em Ponta Delgada

À chegada aos Açores, a equipa era aguardada por cerca de 200 adeptos leoninos que, por motivos de segurança, acabaram por assistir à distância à saída dos jogadores. Frederico Varandas, que foi um dos primeiros a abandonar o aeroporto, foi alvo de assobios por parte de alguns dos sportinguistas presentes. Já os futebolistas acabaram por ser aplaudidos no momento em que entraram para a viatura, que, entretanto, já os esperava no parque de estacionamento.Ao contrário do que tem sido habitual nas últimas deslocações, às quais tem faltado por motivos de agenda, Frederico Varandas conseguiu acompanhar a equipa nesta viagem até à ilha de São Miguel. O médico, sublinhe-se, chegou à Portela. ainda em Lisboa, no autocarro da equipa, e seguiu no voo fretado pelo clube de Alvalade.À noite, já após o derradeiro treino, ainda participou num jantar convívio com os dirigentes do Santa Clara, em Ponta Delgada. Os dirigentes açorianos quiseram saudar o regresso de um grande do futebol português ao arquipélago.