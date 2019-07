Varandas: «Batemos recordes no merchandising, na venda de Gamebox e muitos outros vão cair»

O presidente do Sporting evitou falar em compras e vendas de jogadores, mas garantiu que o plantel vai corresponder às expectativas."O que eu sei, e posso deixar a garantia, é que o grupo do Sporting vai estar pronto para quando chegar o momento competirmos e dignificarmos a camisola do Sporting. As nossas ambições são muitas, vamos estar preparados e os sócios do Sporting saberão disso", frisou o líder leonino à margem do jogo com o Rapperswill onde também deixou uma palavra de agradecimento aos adeptos: "Ontem quebrámos um recorde com a venda de Gamebox, e isso é a prova dos nove que os sportiguistas acreditam neste Sporting e se revêem no clube. Trabalhamos muito para tornar o Sporting mais competitivo desportivamente, mas também para deixar a marca mais forte. Estamos a bater recordes no merchandising, batemos recordes na venda de Gamebox, e muitos outros recordes vão cair. São passos fundamentais para deixarmos este clube numa outra dimensão. Esta massa fantástica massa associativa merece ter um clube altamente profissional, competente e ambicioso. É por isso que estamos aqui".Em relação à calorosa que a equipa recebeu na Suíça, o médico também não deixou de salientar a importância destes momentos."Eu gosto de estar por perto, de ver, de sentir...Já tenho oito anos de experiência na formação de equipas e de grupos, por isso sempre que posso estou por perto. Esta receção mostra a dimensão mundial do Sporting, um clube com uma força brutal, gigante, e isto é muito importante para os mais novos e para os jogadores que acabam de chegar. Isto ajuda-os a perceber a dimensão do clube em que vão jogar. Assim sentem o peso desta camisola que equivale aos milhões de adeptos espalhados pela Europa", frisou.