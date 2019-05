O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve no Jamor para assistir ao dérbi lisboeta. Antes do encontro, o líder do clube leonino ainda participou num beberete que foi oferecido pela direção do Belenenses e onde estiveram responsáveis dos dois clubes em confraternização. Em seguida, o médico assistiu ao jogo ao lado presidente da SAD azul, Rui Pedro Soares, com quem foi trocando algumas impressões.