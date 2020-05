Varandas: «Comité médico da FIFA é desatualizado, irresponsável e pobre cientificamente»

Frederico Varandas considera que o futebol profissional é das atividades onde o retorno é menos arriscado, devido ao baixo fator de risco dos seus praticantes e constantes testes feitos.





"Se o futebol profissional não pode arrancar, que empresa em Portugal é que pode arrancar? Isto é que eu digo. Não há nenhuma empresa onde os trabalhadores tenham tão poucos fatores de risco e tão boas condições para desempenhar as suas funções. Nem os técnicos de saúde, nem os médicos, nem os enfermeiros, fazem os testes que os jogadores de futebol fazem. O vírus existe, vai existir, e vamos ter de viver com ele. O que não pode haver é uma pessoa precisar de uma cama de cuidados intensivos, não ter e o doente poder morrer. Isto o governo conseguiu com 100 por cento de sucesso. Agora, como vamos fazer? Continuar a ter as pessoas fechadas? Portugal parado? Não. Temos de começar de uma forma progressiva a adquirir essa imunidade na população", constatou o presidente do Sporting numa entrevista à SIC.Nesse sentido, Varandas criticou mesmo as recomendações da FIFA , cujos médicos defenderam o regresso do futebol apenas a partir de setembro: "O comité médico da FIFA é desatualizado, irresponsável e pobre cientificamente. Entendo que um político possa dizer que o futebol só deve reabrir em setembro, compreendo. Agora, um médico? Porquê setembro? Porquê setembro? Vamos admitir que, pelas condições que vão existir em junho, não vamos começar o futebol. Muto bem. Então em outubro, novembro ou dezembro se calhar vamos estar piores."