Varandas confiante e sem valorizar sondagens

Uma sondagem do jornal ‘A Bola’ dava ontem a Frederico Varandas a maioria das intenções de voto a 8 de setembro: 35,4% contra 28,4% de João Benedito.O antigo diretor clínico desvaloriza a projeção e prefere remeter para "ideias concretas." "Não valorizo sondagens, não vai alterar rigorosamente nada. Essa foi feita antes dos debates. O que faz a diferença é o conteúdo da nossa equipa", disse Varandas, que não aceitará o convite de José Maria Ricciardi para fazer parte do seu conselho estratégico. "O único lugar que quero é pôr o Sporting a ganhar." O objetivo é extensível ao futebol e às modalidades. "A aposta é continuar a investir e vencer. O pavilhão está a um terço da sua capacidade. Queremos 70 por cento de ocupação, à imagem de Alvalade. Somos um clube com ADN de ecletismo mas com poucas Gamebox Modalidades", lamenta.Se Frederico Varandas for eleito, o basquetebol sénior voltará ao Sporting na época 2019/20. "Será através da 1ª Liga. Três reuniões com a federação e delineámos tudo", disse Miguel Afonso, que será o vogal do Conselho Diretivo com o pelouro das modalidades e trabalhará em estreita colaboração com o diretor-geral Miguel Albuquerque, se a Lista D vencer a 8 de setembro. A apresentação do "programa, modelo e organização" propostos por Frederico Varandas, realizada ontem em Lisboa, contemplou uma segunda novidade de monta, que promete ter impacto nesta área do clube. "Vamos criar uma estrutura profissional autónoma só dedicada às modalidades. Hoje em dia é a mesma que trabalha com o futebol. A partir do dia 9, haverá uma estrutura própria em termos comerciais, merchandising, questões logísticas, apoio aos atletas, secretariado ou serviços jurídicos. Não é um custo, é um investimento. Dará outras condições de dinâmica e financiamento", antecipa Miguel Afonso, de 47 anos. "É fundamental manter as modalidades competitivas. O investimento é para manter e queremos potenciar receitas", acrescenta.