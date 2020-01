Varandas confrontou João Pinheiro ao intervalo

O lance da expulsão de Yannick Bolasie, por simulação de Willyan, motivou uma reação enérgica de Frederico Varandas ao intervalo do Portimonense-Sporting, esta tarde em Portimão.





Incrédulo na tribuna perante a repetição da jogada que deu origem ao segundo cartão amarelo exibido ao avançado franco-congolês, o presidente do Sporting desceu à zona técnica e confrontou, pessoalmente, o árbitro João Pinheiro, pela decisão polémica.Procurando não cometer excessos de linguagem mas contundente na forma como expôs o seu ponto de vista, Varandas fez questão de sublinhar o desagrado perante uma situação que o Sporting contestou de imediato, quer por Bolasie em campo, quer depois pelo próprio líder leonino na tribuna, onde estava sentado junto ao presidente da SAD do Portimonense, Theodoro Fonseca.A abordagem de Varandas a João Pinheiro foi, naturalmente, testemunhada no local pelos delegados da Liga e pela generalidade daqueles que estavam acreditados para a zona técnica do Estádio Municipal de Portimão.De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, Frederico Varandas fez de seguida algo que não é seu hábito fazer, ou seja, esteve no balneário com a equipa ao intervalo. O presidente leonino passou uma mensagem de confiança e de estímulo para a segunda parte do jogo, que o Sporting fez reduzido a dez unidades, mostrando-se convicto de que a equipa haveria de dar a volta ao resultado, como de resto acabou por acontecer.