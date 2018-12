Varandas deixa alerta a Olympiacos e Lille: «Se não houver acordo vamos até às últimas consequências»

Questionado sobre as divergências com Gelson Martins, Daniel Podence e Rafael Leão a propósito das rescisões feitas na temporada passada, Frederico Varandas revelou que decorrem negociações com o Atlético Madrid no que ao extremo diz respeito e que no caso dos outros dois jogadores nada foi acordado."Estão a decorrer negociações. Acredito que até final de janeiro teremos o dossiê fechado. Com acordo... se for bem fechado", considerou, em entrevista à Sporting TV Relativamente a outros casos, Varandas aproveitou para deixar um alerta ao Olympiacos e Lille. "Não sei se os clubes terão capacidade para fazer um bom acordo e se assim não acontecer, vamos ter de ir até às últimas consequências. É um dado adquirido, está mais do que preparado. Podemos, se houver condições para bom acordo, parar a meio".