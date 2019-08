Varandas deixou Barreiros com semblante carregado

Frederico Varandas abandonou o estádio pela garagem, passou pela zona mista improvisada, ignorou as abordagens dos jornalistas e seguiu direto para o autocarro. Durante alguns minutos trocou impressões com jogadores e equipa técnica e, depois, ao contrário do que estava previsto, seguiu viagem no veículo que transportou a equipa ao aeroporto. No rosto, a desilusão de não ter conseguido atingir o que vaticinara na véspera, à partida de Lisboa: a primeira vitória da temporada.

O sentimento personificado no presidente do Sporting era extensivo à totalidade dos jogadores, que foram abandonando o recinto do Marítimo, sozinhos ou em pequenos grupos, sempre com um semblante pesado e sem motivos para sorrir. Marcel Keizer saiu sozinho, após terminar a conferência de imprensa, juntando-se depois à maioria dos elementos que já aguardavam junto do autocarro.

Desta vez, apesar do resultado menos conseguido, a equipa foi aplaudida pelos adeptos no final.