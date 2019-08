Varandas denuncia agressão a Miguel Albuquerque: «Foi atacado por 15 cobardes...»

Para lá de se ter mostrado desapontado com a goleada sofrida diante do Benfica , Frederico Varandas denunciou também uma agressão de que terá sido alvo Miguel Albuquerque, dirigente leonino que teve mesmo de receber assistência médica. De resto, na zona mista do Estádio Algarve, o presidente do Sporting desvalorizou também os incidentes registados no final, com cadeiras a serem lançadas para o relvado.