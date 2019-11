Varandas diz que reestruturação permite aumentar participação na SAD: «Há gente a tremer»

Frederico Varandas destacou alguns pontos que comprovam as melhorias registadas no Sporting desde que assumiu a liderança, nomeadamente o possível aumento da participação do clube no capital da SAD."O Sporting está melhor porque, ao contrário do que muitos diziam, fizemos com grande sentido de responsabilidade, competência e discrição a renegociação de uma reestruturação financeira histórica e decisiva para o futuro do clube. Renegociação essa que permite ao Sporting tão só e apenas aumentar a participação no capital da SAD até próximo dos 90%! E já se nota que há gente a tremer com essa possibilidade!", atirou o líder verde e branco na entrega dos prémios Rugidos de Leão.Entre as melhorias ao nível financeiro e estrutural, Varandas garantiu ainda: "estamos a bater recordes nas receitas na área comercial, merchandising, área corporate e terminaremos este ano como o melhor de sempre nesta área."O líder leonino revelou que "está em curso uma revisão dos estatutos para permitir a implementação do sistema de voto electrónico remoto": "o 'i-voting' é já utilizado nos países mais desenvolvidos e possibilitará que qualquer sócio possa votar sem qualquer constrangimento geográfico e em condições de segurança e confidencialidade, garantido assim a todos os sócios o poder de decidir. O Sporting passará realmente a ser de Portugal e não de uma minoria de Lisboa."