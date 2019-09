Varandas diz que Sporting esteve em risco de incumprimento do fair play financeiro em 18/19

Frederico Varandas destacou a recuperação financeira do clube que tem sido feita por esta direção. Numa entrevista à SIC, o presidente do Sporting revelou que a situação esteve de tal forma complicada que os leões arriscaram ficar fora das competições europeias."Recordo um clube que há um ano estava em guerra. Fizemos duas operações financeiras para financiamento decisivas para a sobrevivência do clube e conseguimos. A última delas tivemos a liquidez a 26 de março e a 30 de março entrávamos em incumprimento do fair play financeiro e não disputávamos a Europa", recordou."Hoje o Sporting é um clube com rigor, muito melhor financeiramente do que há um ano. Estamos a cavar as fundações. Na Academia já gastámos muito dinheiro em três campos relvados. A máquina Sporting estava parada no tempo e identificámos os problemas. A digitalização é fundamental. Mas tudo isto demora meses", acrescentou.