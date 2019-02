Varandas e a auditoria: da contratação do sogro de Bruno de Carvalho aos 1,7 milhões por "aconselhamento ao presidente"

Frederico Varandas explicou esta sexta-feira a situação do Sporting, fazendo um balanço do trabalho efetuado desde a sua chegada a Alvalade . Na conferência de imprensa começou por explicar o resultado da auditoria feita - "o relatório final ainda não nos foi entregue", explicou."MGRA: em 2018 contratou o sogro de Bruno de Carvalho para associado. 1,7 milhões em três anos, gastámos menos com todas as empresas de advocacia em 16 anos. Segundo as faturas, o Sporting pagou 1,7 milhões por trabalhos como assuntos da presidência, vários contactos com BdC, aconselhamento ao presidente... Xau Lda: O departamento de merchandisng não conhece a empresa. Batuque FC, Cabo Verde: direito de preferência sobre 7 jogadores não identificados. Em janeiro de 2018 foi solicitada pela SAD uma minuta do contrato. O valor de 230 mil euros foi liquidado e nunca restituído", disse.