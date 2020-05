Varandas e a contratação de Wang: «Não fomos iludidos. Era o miúdo mais talentoso e promissor»

Frederico Varandas explicou, esta segunda-feira, a contratação de David Wang, extremo chinês, que chegou ao Sporting em 2019, proveniente dos ingleses do Wolverhampton, uma tentativa de negócio que, de acordo com o presidente leonino, tinha em vista o talento do jogador aliado a uma tentativa de internacionalização da formação do clube.





"Não veio por 2 milhões de euros. O Wang veio no âmbito de uma parceria com o Wolves. Era um miúdo da formação chinesa, um dos principais acionistas do Wolves tem vários investimentos em Portugal. Não fomos iludidos. Era o miúdo mais talentoso e promissor. Nessa parceria, entendemos por o miúdo a rodar nos sub-23. Seria uma hipótese de mercado para a China. É um dos nossos objetivos de internacionalização no âmbito da formação. Era um produto com um talento chinês. De facto, não deu resultado. Desportivamente não conseguiu impor-se. Foi um negócio extremamente difícil. Safou-nos em tribunal porque se calhar, como os outros, teríamos perdido", revelou Frederico Varandas, em declarações exclusivas ao 'Canal 11'."Das três rescisões, a do Rui Patrício foi a mais difícil porque estávamos com a corda na garganta com o empréstimo obrigacionista e tínhamos de o conseguir fazer em dois meses. Na verdade, conseguimos 26,5 milhões de euros e o resto foi colmatado com a venda do Patrício. Nesse momento tínhamos um objetivo que era, e tendo em conta que o Patrício teve uma proposta antes da rescisão na ordem dos 18 milhões de euros, nós balizámos um acordo nesse preço, que seria normal para o Sporting. Foi um negócio muito complexo. O Sporting devia muito dinheiro à Gestifute. O Sporting na altura dizia que não, mas havia valores a dever à Gestifute em relação ao Adrien, ao Patrício, havia valores do Sporting ao Rui Patrício… Nós conseguimos reduzir muitos milhões de dívida da Gestifute ao Sporting. O Rui abdicou de muito porque teria valores a receber. Foi uma negociação extremamente difícil", confessou o líder leonino.