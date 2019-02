Varandas e a formação: «Estamos a pagar um 'gap' visível entre os sub-17 e os sub-23»

Exatamente 568 jogos depois, o Sporting começou um jogo sem qualquer jogador formado no clube - aconteceu diante do V. Setúbal, na quarta-feira. Questionado sobre se a formação bateu no fundo no Bonfim, Frederico Varandas não quis ser "tão drástico" mas assumiu um cenário preocupante."Não serei tão drástico, mas obviamente estamos a pagar um 'gap' visível entre os sub-17 e os sub-23 que não é habitual. Esse 'gap' deve-se a uma política da qual discordei completamente nos últimos cinco anos, mas hoje estamos a investir forte pois a base do Sporting está aqui", começou por dizer numa entrevista à RTP3, apontado responsabilidades à anterior direção pelo rumo tomado.O presidente leonino explica como tenta agora inverter esta situação: "Nós não olhamos só para o jogador tecnicamente, e posso adiantar em primeira mão que vai começar a trabalhar o departamento de liderança e formação interna liderado pelo Tomáz Morais. Este departamento será transversal a todos os jogadores, a miúdos, treinadores, funcionários que lidam com os atletas, modalidades. Tem de ser incutido o orgulho de vestir esta camisola, e os valores do Sporting e da cultura do Desporto. Não gosto de ver jogadores a atirarem-se para o chão ou a queimarem tempo, não gosto de ver jogadores a falar com os árbitros, e esta educação para mim é fundamental, não só para os capitães como todos os atletas e treinadores. Temos de ter todos a mesma linguagem e a mesma cultura. Este departamento vai começar a funcionar este mês, eu partilho as mesmas ideias e valores do Tomáz Morais que já conhecia, e vai ser mais uma mais-valia."