Varandas e a hipótese dar o nome Cristiano Ronaldo ao Estádio de Alvalade: «Não excluímos»

Cristiano Ronaldo mostra o soberbo golo marcado em Alvalade: «É de se tirar o chapéu» Cristiano Ronaldo mostra o soberbo golo marcado em Alvalade: «É de se tirar o chapéu»

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo voltou na sexta-feira ao Estádio de Alvalade, onde ao serviço da seleção marcou mais um golo , e foi recebido pelos adeptos que mostraram tarjas para o craque . O regresso de CR7 a casa serviu de pretexto para o 'Tuttosport' questionar Frederico Varandas sobre a possibilidade de dar o nome de Cristiano Ronaldo ao Estádio de Alvalade."É uma hipótese que, de momento, não colocamos de parte e da qual obviamente teríamos muito orgulho", afirmou o presidente dos leões, citado pelo jornal italiano."Cristiano Ronaldo é e sempre será um dos maiores símbolos da história do clube. Temos orgulho em estar associados a Cristiano Ronaldo e que o nome do melhor jogador de futebol do Mundo seja combinado com o Sporting. No que diz respeito aos nossos jovens, queremos manter o exemplo dele dentro da Academia, do centro desportivo onde os jovens da formação são treinados todos os dias", afirmou.