Varandas e Hugo Viana em Inglaterra a negociar Bruno Fernandes

Frederico Varandas e Hugo Viana encontram-se neste momento nos escritórios do Manchester United a negociar a transferência de Bruno Fernandes para Old Trafford já em janeiro, apurou Record. O presidente e o diretor desportivo do Sporting foram a convite do próprio clube inglês, que tem manifestado muito interesse no capitão leonino.





Como o nosso jornal deu conta, os red devils têm seguido com atenção o internacional português e Ole-Gunnar Solskjaer e o seu adjunto estiveram mesmo em Alvalade a assistir ao recente clássico com o FC Porto, de forma a verem 'in loco' o craque verde e branco. Esta sexta-feira, o técnico norueguês foi mesmo questionado sobre Bruno Fernandes mas não quis abrir o jogo relativamente ao interesse.Refira-se que Frederico Varandas só aceita vender Bruno Fernandes por uma verba na ordem dos 70 milhões de euros . No verão passado, entre os vários clubes que mostraram vontade de levar o médio de 25 anos, o Tottenham terá sido o que mais se aproximou da fasquia colocada pelo responsável máximo da sociedade sportinguista.