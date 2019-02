Varandas e o mercado: «Reforços já jogaram mais do que sete dos jogadores que saíram»

Todos os pormenores do mercado de inverno do Sporting: quem saiu, quem entrou e os milhões envolvidos



Frederico Varandas falou esta sexta-feira dos reforços de inverno, sublinhando também que não haverá mais investigações do Ministério Público às contratações leoninas."Deixaram de existir jogadores anunciados nos jornais e depois terminavam noutros clubes. Nenhum destes senhores há de receber um cêntimo de comissão. Não teremos qualquer contratação investigada no Ministério Público, como Alan Ruiz que foi anunciado por 3,9 milhões mas depois aparece por oito no Relatório e Contas. Não basta dizer que quero jogador com a base da formação, têm de jogar os melhores, aqueles miúdos têm de voltar a ser os melhores", afirmou na conferência de imprensa na qual fez o balanço e exposição sobre o atual cenário em Alvalade.E prosseguiu: "Nas duas últimas épocas tivemos os maiores orçamentos da história e ganhámos uma Taça da Liga. Em cinco anos ficámos 3 vezes em terceiro. Em junho ficámos sem 5 titulares e a principal promessa da formação. A comissão de gestão recuperou dois jogadores que tinham rescindido. Herdámos um plantel desequilibrado, jogadores sem minutos, mas massa salarial pesada. Não é esta a visão que queremos. Queremos um plantel equilibrado, em que hajam grandes figuras mas em que todos possam jogar e acrescentem qualidade"."É possível fazer com competência, trabalhando na formação e tendo critério nas aquisições. Foi o que fizemos no mercado de inverno. Entraram cinco jogadores, saíram oito e o Sporting reduziu a folha salarial em 10 milhões por ano. A qualidade do plantel aumentou, pois todos os que entraram têm capacidade para jogar. Só os jogadores que entraram nas últimas semanas já jogaram mais minutos do que sete dos que saíram".