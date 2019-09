Varandas e o perfil do futuro treinador: «Não ter medo de apostar na formação»

Para lá de ter falado da saída de Marcel Keizer , Frederico Varandas abordou também a escolha de Leonel Pontes como técnico interino, deixando claro que não há um prazo estipulado para o período de passagem do treinador pelo cargo."Não tem prazos, tem uma tarefa. Estaremos com ele para observar aquilo que tivermos de observar. Não foi escolhido para ser treinador dos sub-23 por acaso. Tem muitos anos de Sporting, conhece a realidade do futebol português e hoje tem a perfeita noção do que se passa no Sporting, reconhece a evolução que a estrutura teve nos últimos anos, conhece os Sub-23, o plantel principal, as rotinas de trabalho, o gabinete de observação, o departamento médico e é um treinador português. Em novembro, para mim também era importante. Mas uma vez o facto de não haver instabilidade afasta o facto de fazermos coisas que gostaríamos de fazer noutras ciscunstâncias", explicou"Não ter medo de apostar na formação. Um treinador competente que aposte na formação e que tenha resultados"