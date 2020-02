Varandas e Salvador lado a lado na tribuna

António Salvador e Frederico Varandas viram o jogo lado a lado na tribuna presidencial do Estádio Municipal de Braga, à imagem do que tinha acontecido na final four da Allianz Cup. Os presidentes de Sp. Braga e Sporting confirmaram a boa relação institucional entre os dois clubes e que ficou expressa nos dois desafios entre arsenalistas e leões.

Leonardo Jardim, antigo treinador dos dois emblemas, também foi presença notada no local, numa noite em que a Pedreira teve a melhor assistência da Liga NOS nesta temporada: foram 18.379 os espectadores presentes, número que ultrapassou os 15.499 adeptos do Sp. Braga-Benfica, jogo relativo à 4ª jornada.