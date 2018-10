Varandas e uma despesa de 80 euros no Sporting que revela "prática da idade da pedra"

Para que o Sporting consiga "ser campeão de forma consistente", Frederico Varandas diz que é preciso "agilizar departamentos, práticas", adotra um modelo diferente que existia com Bruno de Carvalho. E é isso que explica este sábado em entrevista ao 'Expresso' dando um exemplo."Quando cheguei à direção, uma das primeiras coisas com que me deparei foi a validação de uma despesa de hotel no valor de 80 euros de um jogador que estava a fazer uns exames médicos. Uma empresa com receitas de milhões, 300 funcionários, mais de mil atletas - e uma despesa de 80 euros tem de ser validada pelo presidente do Sporting? Isto demonstra como o Sporting [de Bruno de Carvalho] estava montado, tudo concentrado numa pessoa. Eram práticas da Idade da Pedra", diz o presidente do Sporting.