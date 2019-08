Varandas: «É uma longa maratona»

Frederico Varandas recusou- se ontem, à partida para a ilha da Madeira, a tecer comentários sobre a situação de Bruno Fernandes, que permanece em Alvalade após o encerramento do mercado em Inglaterra, e optou por centrar as suas atenções na estreia dos leões no campeonato.

"Amanhã [hoje] temos um jogo. O adversário merece todo o nosso respeito e merece muito, mas vamos lá para ir buscar os três pontos", garantiu, à CM TV, o presidente do Sporting, estabelecendo ainda objetivos para a temporada que agora se inicia: "Amanhã [hoje] inicia-se o campeonato. É uma longa maratona. Sabemos o que queremos e queremos fazer melhor do que na época passada."

O líder leonino não tem qualquer agenda social nesta deslocação ao Funchal, ficando próximo da equipa técnica e dos jogadores durante o tempo que a comitiva que lidera permanecer no arquipélago. Aliás, tal como sucedeu na passada semana, antes do encontro da Supertaça, no Algarve, frente ao Benfica.

Foi após o final dessa partida, que os leões perderam, por 5-0, que Frederico Varandas admitiu estar chateado, mas não preocupado com o rumo que o seu projeto está a seguir.

Após uma semana difícil, em que os sportinguistas tiveram de digerir o resultado amargo frente ao rival, Varandas mantém um discurso positivo, assegurando que a equipa treinada por Marcel Keizer estará hoje no Estádio do Marítimo com um só objetivo: somar os primeiros três pontos da temporada. Ao princípio da noite se saberá se a equipa leonina foi suficientemente competente para satisfazer a vontade presidencial.