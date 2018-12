Varandas em jantar leonino

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, participou num jantar com cerca de 70 adeptos do clube que pertencem à Tertúlia Sporting, um grupo fechado no Facebook onde são abordados assuntos relativos ao universo leonino.Apesar de não ser um membro desta comunidade, o líder dos leões não perdeu a oportunidade de comparecer num convívio onde também marcou presença o vice-presidente Francisco Salgado Zenha, este sim, participante no grupo. O antigo dirigente Paulo de Andrade, o comentador da CM TV, Jaime Mourão Ferreira, e o humorista José de Pina marcaram presença, tal como Eduarda Proença de Carvalho.Curiosamente, o encontro realizou-se no Páteo Alfacinha, propriedade do empresário José Eduardo que, recorde-se, integrava a lista de José Maria Ricciardi, candidato derrotado no último ato eleitoral e opositor da atual direção. Um antigo candidato que marcou presença foi Rui Jorge Rego.Interpelado por Record à entrada, o médico recusou fazer comentários.