Varandas enaltece a formação

Frederico Varandas participou, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, na cerimónia de renovação de contratos com as 23 escolas Academia Sporting existentes em território nacional. Ao todo são 48, espalhadas por 16 países e quatro continentes. O líder leonino aproveitou a ocasião para enaltecer a importância destas parcerias em quatro vertentes fundamentais para o clube."Descoberta de talentos, expansão da marca, formação desportiva e maior rentabilidade financeira", enumerou Varandas, que, antes, já ouvira Paulo Gomes, diretor da Academia de Alcochete, destacar a metodologia que une todas estas escolas como se de um fio condutor se tratasse.A cerimónia terminou com o presidente dos leões a distribuir camisolas com os nomes das escolas Academia Sporting nas costas aos representantes de cada um dos 23 parceiros, que subiram ao palco para a fotografia que assinala o momento.Projeto Escola Academia Sporting arrancou no já longínquo ano de 2006 e tem-se expandido, transpondo há já algum tempo as fronteiras nacionais. Este tipo de parceria permitiu ao Sporting chegar a países como Estados Unidos da América, África do Sul ou Singapura.