Varandas enfrenta contestação na AG da SAD

As explicações apresentadas por Frederico Varandas não foram suficientes para convencer os 37 acionistas da Sporting SAD que participaram na assembleia geral de ontem à noite e que ainda decorria à hora de fecho desta edição. O presidente do conselho de administração repetiu os argumentos já anteriormente defendidos e que, na sua ótica, explicam muitas das medidas tomadas ao longo do primeiro ano à frente da sociedade. A necessidade de reduzir custos sem diminuir a competitividade do plantel foi a explicação mais ouvida da boca do presidente leonino, que não se livrou de ser alvo da contestação de alguns sócios que recentemente se tornaram acionistas, precisamente com o objetivo de poderem questionar no local próprio medidas com as quais estão em desacordo.

Foi esta contestação, focada principalmente no futebol, que fez com que a discussão se prolongasse pela madrugada dentro, de tal forma que, à hora de fecho desta edição, os presentes começavam ainda a discutir o ponto 4 da ordem de trabalhos (composta por sete), ou seja, a polémica proposta de remunerações. Os dois primeiros pontos – deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício findo a 30 de junho de 2019 e deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados – foram aprovados com os votos favoráveis da Sporting SGPS e da Holdimo, com todos os restantes acionistas presentes a votarem contra.

Tal como sucedeu com os dois primeiros temas, também o terceiro, dedicado à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, mereceu fortes reparos dos contestatários, naturalmente descontentes com o desempenho do conselho de administração.

O quarto ponto, o tal que está relacionado com a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da sociedade – e que previa um aumento salarial, – também se esperava tudo menos pacífico, embora algo esvaziado, após Francisco Salgado Zenha ter anunciado que a administração não aceitaria a proposta. De resto, será a administração a decidir se suspende o aumento de ordenado por um ano e se mantém ou não os valores variáveis até 50% do fixo.