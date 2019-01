O presidente do Sporting, Frederico Varandas, entrou na tribuna presidencial do Estádio do Bonfim, para assistir ao jogo com o V. Setúbal 10 minutos depois do apito inicial.O presidente do Sporting esperou pela entrada do último adepto do clube em protesto contra as "sucessivas demoras" em jogos fora de casa.O vice-presidente do Sporting João Sampaio manifestou recentemente o descontentamento do clube com os atrasos nas entradas dos adeptos, alguns dos quais, segundo os responsáveis dos leões, chegam a perder toda a primeira parte.