Varandas: «Esta estrutura fez com que o Sporting tivesse a melhor época em 17 anos»

Frederido Varandas admitiu que o arranque de temporada do Sporting tem estado "aquém das expectativas", mas garantiu que os motivos para tal estão identificados e lembrou os méritos dos atuais dirigentes, nomeadamente na época passada."Há quem diga que isto se deve à falta de competência da estrutura de futebol profissional ou a mau planeamento. Nós sabemos as razões e quem estiver de boa-fé também saberá. Esta estrutura é a mesma que no mercado de janeiro deste ano promoveu a saída de três jogadores e a contratação de quatro. E essa manobra foi absolutamente decisiva para as conquistas dos títulos da época 18/19. Esta estrutura é a mesma que fez com que o futebol do Sporting tivesse a melhor época dos últimos 17 anos", vincou o presidente leonino no Rugidos de Leão, elencando alguns motivos que dificultaram a tarefa."É preciso dizer a verdade. O sporting é um clube que sempre precisou de vender. Este ano, ainda por cima, depois das perdas brutais que existiram, em razão dos milhões de euros que tivemos de pagar pelas dívidas que deixaram por pagar, em virtude da frágil situação financeira, precisávamos de fazer muitas receitas extraordinárias em vendas de jogadores. A somar a tudo isto, a estrutura de futebol teve que fazer um plantel com menos 10 milhões de euros face ao que custava o da época passada. A situação financeira do clube obrigou-nos a isto", lamentou.Embora sem nomear, Varandas admitiu que o Sporting contava ter transferido o capitão no verão: "Tudo indicaria que iríamos fazer uma venda histórica que nos permitiria reequilibrar financeiramente as contas e ainda reinvestir um pouco na equipa de futebol. Isso não aconteceu. O mercado não funcionou como esperávamos. Assim, tivemos que nos adaptar. Tivemos de fazer outras vendas no valor necessário para cumprir as nossas obrigações financeiras, mas não conseguimos dispor dos recursos suficientes para reforçarmos o plantel como tínhamos inicialmente planeado."