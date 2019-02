Varandas explica ataque a Vieira e sublinha: «É ridículo o Benfica não ser arguido»

Depois do feroz ataque a Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas fez questão de explicar o teor dessas mesmas declarações."Parece que estou a ser acusado de querer incendiar nas vésperas do dérbi, e vou ser muito claro e muito direto. A razão que me levou a dizer o que disse foi o facto de já estar a ser bombardeado de perguntas sobre se me iria sentar ao lado do presidente do Benfica, como é a relação… Para não alimentar mais isto disse o que a minha equipa acha, a nossa visão. É importante ser muito claro. Eu como médico e oficial do exército, tenho os meus princípios e os meus valores, e enquanto presidente do Sporting não vou alterar ou abdicar deles. O que disse reafirmo, mas é importante perceber o que disse: Eu não misturo a instituição Benfica com os seus dirigentes, com o seu presidente. Eu e o Sporting temos o maior respeito pelo Benfica. Não misturo a instituição com o seu presidente e é importante porque tudo o que veio a público nos casos do emails, e estive muito atento, e só vi acusarem quem tinha roubado e divulgado os emails e não vi ninguém a falar do conteúdo ou a negar esse conteúdo, e isto é grave. Aqui há duas formas de estar, pois ou há falta de coragem ou falta de princípios. Nós no Sporting temos ambos", sublinhou o presidente do Sporting numa entrevista à RTP3.A SAD do Benfica não irá a julgamento no E-toupeira mas Varandas lembra que "existem outros casos a decorrer", atirando: "Uma coisa eu sei, é que aquilo não foi negado". "Quando faço aquele ataque, para alguns é um ataque mas para mim é a forma como eu vejo, é porque aquilo ('caso dos emails e aquele dirigismo', especificou) faz mal ao futebol português", acrescentou, considerando "ridículo" que o Benfica não tenha sido constituído arguido: "não seria possível personalizar tudo num assessor. É ridículo numa estrutura tão bem organizada como o Benfica sempre se intitulou.""Não me quero meter em casa de terceiros, mas as pessoas têm de perceber que isto afeta todos os clubes que disputam a Liga, afeta o futebol português, a imagem de Portugal. Tenho a certeza que tal como eu existem pessoas que pensam assim no Benfica, não tenho a melhor dúvida. Eu tenho muitas pessoas que conheço no Benfica que não se identificam com nada disto", afirmou Frederico Varandas quando questionado sobre a possibilidade de mudança de Luís Filipe Vieira.